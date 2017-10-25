القبض على سايس وبحوزته أسلحة آلية يؤجرها للبلطجية بمنطقة الطالبية

كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على سايس وبحوزته 3 بنادق آلية وخرطوش يقوم بتأجيرها للبلطجية لاستخدمها في المشاجرات بمنطقة الطالبية.

كانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، مفادها قيام "سمير.ع"، وشهرته "نوفل"، 46 سنة، سايس ومسجل خطر بحيازة أسلحة نارية وتأجيرها للبلطجية لاستخدامها في المشاجرات.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم استهداف المتهم بعدة أكمنة أمنية وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإخفاء الأسلحة لدى صديقه "سيد.ج"، 30 سنة، سائق، وتم ضبط الأخير وبحوزته بندقية آلية وعدد 2 بنادق خرطوش.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.