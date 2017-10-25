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ضبط تشكيل عصابي للإتجار في "الهيروين" بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي للإتجار في "الهيروين" بالقليوبية

12:52 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نجحت مباحث مركز شرطة الخانكة، في القبض على ثلاثة عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً للإتجار في مخدر الهيروين.

كانت معلومات سرية وردت للرائد أيمن عادل رئيس مباحث مركز الخانكة، بترويج عاطلين المواد المخدرة على عملائهم على نطاق واسع بدائرة المركز.

أخطر اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، واللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتشكّل فريق بحث بقيادة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، والذي توصل للمتهمين وهم "أشرف م" 32ةسنه، عاطل، و"محمود ع" 27سنه، عاطل، و "محمود م" 30 سنه عاطل، والسابق اتهامه في عدد 2 قضايا "سرقه" وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين تزن حوالى 250 جرام، ومبلغ مالي 800 جنيه، وعدد 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم للإتجار في مخدر الهيروين، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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