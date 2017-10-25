إغلاق 13 منشأة بدون ترخيص خلال 24 ساعة في الجيزة

كتب - علاء عمران:

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 50 قضية تموينية متنوعة، منها 12عدم الإعلان عن الأسعار، 16عدم حمل شهادة صحية، و13 إدارة منشأة بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.