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3 موظفين بالمنيا ورابع بالإسكندرية في قبضة الرقابة الإدارية

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مصراوي Masrawy

3 موظفين بالمنيا ورابع بالإسكندرية في قبضة الرقابة الإدارية

12:41 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

3 موظفين بالمنيا ورابع بالإسكندرية في قبضة الرقابة الإدارية

الرقابة الإدارية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط 3 موظفين بمديريتي التنظيم والإدارة، والشئون الصحية بمحافظة المنيا؛ للتزوير في محضر لجنة شئون العاملين بمديرية الصحة على خلاف الحقيقة، وتلاعبهم في الدفاتر والمستندات؛ لنقل بعض الموظفين داخل المحافظة دون وجه حق.

كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير مكتب رئيس حي وسط محافظة الإسكندرية عقب تقاضيه ٤٥ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، وبواسطة مقاولين أخرين؛ ليتغاضى عن تنفيذ أعمال الإزالة لأحد العقارات بصفته الممثل القانوني للجنة الإزالات بالحي، حسب بيان اليوم الأربعاء.

كما ألقت الهيئة القبض على مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب السلام، وصاحب إحدى المدارس الخاصة لتقاضي الأول 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب المدرسة، مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة عليها.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

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