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تعاون بين برنامج التعليم الفني وساقية الصاوي لتنمية المهارات الثقافية للطلاب

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مصراوي Masrawy

تعاون بين برنامج التعليم الفني وساقية الصاوي لتنمية المهارات الثقافية للطلاب

12:40 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

تعاون بين برنامج التعليم الفني وساقية الصاوي لتنمية المهارات الثقافية للطلاب

وزارة التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:
يوقع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة، والممول من المصرية والاتحاد الأوروبي، بروتوكول تعاون مع ساقية عبد المنعم الصاوي، في إطار تحسين النظرة المجتمعية لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
يحضر توقيع البروتوكول غدًا الخميس، بمقر وزارة التربية والتعليم الدكتور ماجد بركات المشرف الإداري على برنامج دعم إصلاح التعليم الفني، ومحمد علام القائم بأعمال مدير البرنامج، والدكتورة شيماء بهاء الدين مدير وحدة السياسات والاستراتيجيات.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون من أجل تنمية الأنشطة الثقافية لدى طلاب التعليم الفني والتدريب المهني، في إطار سعي البرنامج إلى تحسين وتطوير أداء نظام التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاته في ، وفقًا للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، وتحسين النظرة المجتمعية لمنظومة التعليم الفني.

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