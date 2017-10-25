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برلماني: نحتاج تعديلًا تشريعيًا للحفاظ على الرقعة الزراعية

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مصراوي Masrawy

برلماني: نحتاج تعديلًا تشريعيًا للحفاظ على الرقعة الزراعية

12:40 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

برلماني: نحتاج تعديلًا تشريعيًا للحفاظ على الرقعة الزراعية

هشام الشعيني

كتب-أحمد مسعد:

قال هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش قانون 116 لسنة 1983؛ بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، لافتًا إلى أن مجلس النواب يسعى لسن قوانين تحافظ على مقدارت الدولة.

وأضاف الشعيني، في تصريح خاص لمصراوي، أن الفترة الأخيرة وجدنا صعوبة في توفير أراضي ذات نفع عام يمكن إعطاؤها للشباب الفلاحين، مما يتطلب تعديلاً تشريعيا لهذه المشكلة.

وأشار الشعيني، إلى أن مناقشة المشروع الذي قدمه العديد من النواب لتعديل قانون الزراعة جاء بعد كثرة التعديات على الأراضي الزراعية، وغياب حقوق الدولة والمواطن على حد سواء، مضيفًا أن سبب تأجيل القرار النهائي غياب لجنتي التعليم والإدارة المحلية.

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مصراوي Masrawy

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