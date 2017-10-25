"مساء الخميس" ذروة موجة الطقس السيئ.. والأرصاد تتوقع سحب وأمطار

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الداخل، لتصل إلى بعض محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وقال رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، في بيان سابق، إن البلاد تتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ أمس الثلاثاء، على السواحل الشمالية الغربية تمتد نحو الداخل اليوم الأربعاء لتبلغ الموجة ذروتها في نهاية الخميس.

وأضاف عبدالعال، أنه من المنتظر خلال تلك الفترة أن تتكاثر السحب الممطرة على السوحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وبعض محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، تكون غزيرة ورعدية أحيانا، كما تنشط الرياح على غرب البلاد خلال هذه الفترة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 31

وسط الدلتا 22 31

الإسكندرية 18 30

بلطيم 18 29

مطروح 20 22

السلوم 14 22

سيوة 15 25

بورسعيد 22 28

دمياط 19 28

العريش 16 28

رفح 15 27

الإسماعيلية 17 32

السويس 18 32

رأس سدر 18 31

نخل 09 29

نويبع 23 29

طابا 15 29

كاترين 11 25

الطور 19 29

شرم الشيخ 23 31

الغردقة 20 31

مرسى علم 20 30

الفيوم 17 31

بنى سويف 18 31

المنيا 16 35

أسيوط 14 32

سوهاج 15 32

قنا 16 32

الأقصر 17 33

أسوان 19 34

أبوسمبل 18 34

الوادى الجديد 14 33

شلاتين 24 33

ابو رماد 25 32

راس حدربة 26 31

حلايب 27 31