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تحرير ٥٢ محضر إشغالات بشوارع مغاغة في المنيا

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مصراوي Masrawy

تحرير ٥٢ محضر إشغالات بشوارع مغاغة في المنيا

12:45 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

تحرير ٥٢ محضر إشغالات بشوارع مغاغة في المنيا

أرشيفية

المنيا - ريمون الراوي:

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، أمس الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية وعلى جانبي وبوسط الطريق العام، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق، وأسفرت عن تحرير عدد 52 محضرًا مخالفًا.

وقال مجدي نصر رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن المخالفات جاءت ما بين 6 محاضر إشغال طريق و4 محاضر إدارة بدون ترخيص و2 محضر نظافة، بالإضافة إلى 40 إزالة إدارية.

وأضاف أن هذه الحملات هدفها الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.

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