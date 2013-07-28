أنشيلوتي: كاكا بطيء للغاية

انتقد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الحالة البدنية للاعب الفريق كاكا، والذي يسعى لاستعادة بريقه المفقود في العاصمة الإسبانية.

كاكا انتقل إلى ريال مدريد عام 2009 فيما كان وقتها ثاني أغلى صفقة في تاريخ العالم إذ تم الانتقال مقابل 68.5 مليون يورو قادما من ميلان.

لكن كاكا منذ ذلك العام لم يتألق، أو يقدم أي شيء يقترب من مستواه في 2007 حين فاز بلقب أفضل لاعبي العالم.

وكان كاكا على وشك الرحيل عن ريال مدريد، لولا تولي أنشيلوتي ملهمه الأسبق مهمة تدريب الميرنجي هذا الصيف.

وقال أنشيلوتي عن كاكا لصحيفة ماركا الإسبانية: "كاكا مطالب بإجراء تدريبات إضافية على السرعة".

وتابع المدرب الإيطالي "كاكا بطيء ويحتاج للعمل على هذا الشق، إنه متحمس للغاية مثل باقي أفراد الفريق".

وأتم "الجميع يعلم حالة كاكا وأنه لم يتألق في الموسم الماضي، نسعى لتغيير ذلك".