أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة تصادر أسلحة وذخائر لرجل محسوب على التيار الإسلامي في برلين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة تصادر أسلحة وذخائر لرجل محسوب على التيار الإسلامي في برلين

12:50 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الشرطة تصادر أسلحة وذخائر لرجل محسوب على التيار الإسلامي في برلين

أرشيفية

برلين - (د ب أ):

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل (40 عاما) محسوب على الأوساط الإسلامية في برلين.

وخلال الحملة التي شنتها السلطات ليلة الثلاثاء/الأربعاء في برلين، صادر المحققون العديد من المسدسات والبنادق وما يتراوح بين 20 و30 صندوق ذخيرة من أعيرة مختلفة.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام إن المشتبه به يواجه اتهاما بانتهاك قانون حيازة السلاح.

وبحسب البيانات، فإن السلطات كانت تجري تحريات منذ عدة شهور ضد المشتبه به، الذي يحمل الجنسية الألمانية.

وبحسب البيانات، عثر المحققون خلال إجراء تحقيقات في قضية أخرى على أدلة أشارت إلى امتلاك المشتبه به أسلحة حادة وأخرى حربية.

ولا توجد حتى الآن معلومات عن خطط محددة لشن هجمات.

ومن المقرر عرض المتهم على قاضي التحقيقيات اليوم لاتخاذ قرار بشأن إيداعه السجن على ذمة التحقيق.

وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام إن التحقيقات الحالية ليس لها علاقة بخلفية إسلامية، موضحة أن التحقيقات جرت على خلفية معلومات عن "استعداد متزايد للعنف في نطاق الأسرة".

وبحسب البيانات، لفت الرجل انتباه المحققين خلال تحقيقهم في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات والسلاح.

وقامت الشرطة خلال الحملة بتفتيش أربعة أماكن. وتم القبض على المشتبه به في مقهى لتدخين النرجيلة دون مقاومة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة الألمانية تقبض على مشتبه به في اعتداء الطعن في ميونخ

    أخبار

  • خنزيران ينشران الرعب في مدينة ألمانية

    أخبار

  • مخبر شرطة ألماني شجع جهاديين على ارتكاب اعتداءات

    أخبار

  • الشرطة الألمانية تتدرب لأول مرة على مواجهة هجوم إرهابي كيماوي

    أخبار

إعلان

feaf167594.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات