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مقتل جنديين بالجيش الليبي جراء هجوم على بوابة الـ60 جنوب أجدابيا

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مصراوي Masrawy

مقتل جنديين بالجيش الليبي جراء هجوم على بوابة الـ60 جنوب أجدابيا

12:49 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مقتل جنديين بالجيش الليبي جراء هجوم على بوابة الـ60 جنوب أجدابيا

ارشيفية

أجدبيا – (أ ش أ):

أكد مصدر طبي ليبي بمستشفى الشهيد "أمحمد المقريف" وصول جثتي اثنين من جنود قوات الجيش الليبي، جراء الهجوم الغادر اليوم على بوابة الـ 60 جنوب أجدابيا من قبل الجماعات الإرهابية داعش.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، نقلا عن المصدر اليومن إن المستشفى استقبل جثمان الشهيد الجندي مفتاح العلوي، والجندي أحمد بوارس التابعين للكتيبة 152 مشاة .

يشار إلى أن الجماعات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي شنت هجوما غادرا في ساعات الصباح الأولي اليوم الأربعاء على بوابة الـ “60” جنوب أجدابيا، والتي يتواجد في أفراد الكتيبة 152 التابعة لقوات الجيش الليبي.

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