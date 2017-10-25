الحشد الشعبي العراقي يعلن مشاركته في عمليات القائم وراوة

بغداد - (د ب أ ):

أفاد المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي العراقية اليوم الأربعاء بمشاركة قوات الحشد في معارك تحرير مناطق غربي الانبار ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في منطقتي القائم وراوة اقصى غربي البلاد.

وقال النائب أحمد الأسدي، في تصريح صحفي، "إننا بانتظار ساعة الصفر".

وأضاف أن "عمليات تحرير غرب الأنبار سوف تنطلق قريباً، وان الحشد الشعبي سيكون مشاركاً أساسياً في المعركة".

وذكر أن "القطعات العسكرية بدأت بالتجحفل في منطقة العمليات لإكمال استعداداتها".

وتعد مناطق أقصى غربي العراق قرب الحدود العراقية السورية آخر معاقل داعش في العراق وأن تحريرها يعني نهاية التنظيم في العراق عسكريا .