الأهلي يكشف حقيقة تغريمه 178.5 مليون جنيه لشركة «مسك»

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أصدر ياسر فتحي، المسشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا، بشأن ما ورد على موقع صحيفة «الدستور» عن قرار مركز القاهرة للتحكيم بتغريم القلعة الحمراء، مبلغ 178.5 مليون جنيه في القضية التحكيميه المرفوعة من شركة «مسك» التي كانت تدير قناة الأهلي.

وذكر البيان: «ما ورد بالخبر فيه تقرير بأن مركز التحكيم قد أصدر قراره وهو مالم يحدث حتى تاريخه والخبر كاذب في هذا الخصوص، وأن المبلغ المذكور كغرامة على النادي الأهلي لا يزال محل نظر هيئة التحكيم المكونة من 3 محامين وللهيئة أن تقبله أو تخفضه وهو ما لم يتحدد بعد وعليه فإن الخبر كاذب في هذا الخصوص".

وأضاف: «أن الحكم المنتظر خلال الأيام المقبلة ليس حكمًا ضد النادي تحديدًا وإنما ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي كخصم أصلي وتم إدخال النادي الأهلي بطلب شركة مسك مما يشير إلى أن توجيه الخبر ضد النادي دون ذكر الشركة يعني أن الخبر مغرض في هذا الخصوص».

وأردف: «أن صدور الخبر متضمنًا ما سوف يصدر به الحكم (إن صح) يشير إلى تصرف تحاسب عليه هيئة التحكيم التي هي المسئول الوحيد عن التسريب وهو الأمر الذي يطعن في نوايا وأمانة شخوص أعضاء الهيئة وعليه فأن الخبر يسيئ للهية ويقطع بفساد الحكم المنتظر في هذا الخصوص».

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واستكمل: «أن نشر الخبر مقترنًا بصورة المهندس محمود طاهر الرئيس الحالي للنادي وبنص يحمل مجلس الإدارة الحالي المسئولية الكاملة هو أمر يتناقض مع حقيقة أن الأسباب التي استندت لها هيئة التحكيم في تحميل شركة الأهلي والنادي المسئولية عن الفسخ (هي أسباب تعود لتصرفات سابقة صادرة عن مجلس الإدارة السابق وبتوقيعات من الكابتن حسن حمدي شخصيًا) مما يعني أن الخبر مضلل وغير أمين في هذا الخصوص».

وتابع البيان: «أنه وبصرف النظر عن مدى صحة التقدير الوارد في الخبر من أن المبلغ المتوقع (في الخبر) الحكم به سيقضي على كل الخطوات المالية الإيجابية من عدمه.. فأن البيان الصحفي السابق كنا قد شرحنا فيه أن الحكم المتوقع باطل لوقوع هيئة التحكيم في عدد من المخالفات القانونية وأن الحكم متيقن من إبطاله أمام المحكمة المختصة حتى لو صدر لصالح شركة الأهلي والنادي مما يعني أن نص الخبر يستعرض قدرًا عظيمًا من الجهل في هذا الخصوص".

وأوضح: «لكل ماسبق فإننا نرى بوضوح أن الخبر مغرض وموجه ومضلل ويأتي في إطار الخصومات الانتخابية بعيدًا عن الحرص الواجب على النادي الأهلي وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، كما نرى أن الشدائد تأتي على قدر العزائم والنادي الأهلي الكبير لا ولن يتأثر بصدور حكم على النحو سالف البيان بمنح الشركة التي دمرت قناة الأهلي مكافأة غير مستحقة وبإجراءات باطلة».

واختتم البيان: «أن الحكم المنتظر سيقضي ببطلانه بصرف النظر عن تفاصليه والمستفيد منها ولن يدفع النادي الأهلي بإدارته الحاليه أو المنتظرة قريبًا ثمن أخطاء الماضي لأن إدارة الأهلي وهي أكبر مؤسسة رياضية عريقة وإفريقية لا تدفع المسئولية بإلقائها على من فعل من أشخاص بل ندافع عن الكيان بحق وبقوة".