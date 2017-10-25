دراسة: الولادة في فصلي الشتاء والربيع تخفض خطر الاكتئاب

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أظهرت دراسة طبية حديثة أن السيدات اللاتي يلدن في فصلي الشتاء أو الربيع، يكن أقل عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، مقارنة باللاتي يلدن في فصل الصيف.

رجعت الدراسة، التي أجريت في جامعة "بوسطن" السبب في ذلك إلى أن السيدات اللاتي يلدن في الشتاء يتمتعن بممارسة العديد من الأنشطة المنزلية بصورة أفضل نتيجة لعدم ارتفاع درجات حرارة الجو، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه ما لا يقل عن 10% من السيدات من درجة معينة من درجات القلق والاكتئاب ما بعد الولادة، حيث تشمل الأعراض الحزن، والأرق، وعدم التركيز.. وعادة ما يظهر اكتئاب ما بعد الولادة تدريجيا نتيجة تغيرات هرمونية وتعديلات نفسية تتعرض لها الأم.

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كما توصل الباحثون إلى أن السيدات اللاتي ينجبن في سن متقدمة، كن أقل عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة بالإضافة إلى السيدات اللاتي لم يتلقين الحقنة المخدرة فى أسفل العمود الفقري (إبيديورل) في الولادات القيصرية.

