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بالأرقام .. نيمار يصل لأسرع 4 لاعبين في العالم

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بالأرقام .. نيمار يصل لأسرع 4 لاعبين في العالم بالأرقام .. نيمار يصل لأسرع 4 لاعبين في العالم

دخل البرازيلي نيمار ضمن قائمة أسرع 5 لاعبين بحسب ما أبرزته الإحصائيات التي سجلت سرعة اللاعب بـ34.7 كيلومتر في الساعة.

ويتربع كريستيانو رونالدو على قائمة أسرع اللاعبين إذ وصلت سرعة اللاعب في إحدى انطلاقاته عام 2011 إلى 39.2 كيلومتر/الساعة.

ويحتل تييري هنري المركز الثاني بانطلاقة أقل قليلا من رونالدو في عام 1998.

ويأتي جناح بايرن ميونيخ أرين روبين في المركز الثالث بـ37.8 كيلومتر/الساعة، فيما سجل نيمار 34.7 كيلومتر/الساعة في مباراة فريقه السابق سانتوس أمام ساو باولو.

جدير بالذكر أن سرعة يوسيان بولت صاحب الرقم القياسي والأوليمبي في سباق 100 متر تبلغ 44 كيلومتر/الساعة.

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