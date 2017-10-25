الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الخميس.. "سحب وأمطار"

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الداخل، لتصل إلى بعض محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن طقس الخميس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فين ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 31

وسط الدلتا 22 31

الإسكندرية 18 30

بلطيم 18 29

مطروح 20 22

السلوم 14 22

سيوة 15 25

بورسعيد 22 28

دمياط 19 28

العريش 16 28

رفح 15 27

الإسماعيلية 17 32

السويس 18 32

رأس سدر 18 31

نخل 09 29

نويبع 23 29

طابا 15 29

كاترين 11 25

الطور 19 29

شرم الشيخ 23 31

الغردقة 20 31

مرسى علم 20 30

الفيوم 17 31

بنى سويف 18 31

المنيا 16 35

أسيوط 14 32

سوهاج 15 32

قنا 16 32

الأقصر 17 33

أسوان 19 34

أبوسمبل 18 34

الوادى الجديد 14 33

شلاتين 24 33

ابو رماد 25 32

راس حدربة 26 31

حلايب 27 31