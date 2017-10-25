التلفزيون المصري يُذيع نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد عبر "البث الأرضي"
التلفزيون المصري يُذيع نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد عبر "البث الأرضي"
12:35 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب- مصطفى المنشاوي:
تنقل القناة الثانية، والنيل للرياضة عبر البث الأرضي، في السابعة مساء السبت المقبل، مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، باستاد برج العرب.
وتُنقل المباراة من خلال وحدة الإذاعة الخارجية 22 HD في ثوبها الجديد، و14 كاميرا من الملعب، وإخراج محمد نصر وخالد عبد العاطي.
كما تقدم قناة النيل للرياضة الاستديو التحليلي "ستاد النيل"، عبر البث الأرضي، ويستضيف نخبة من نجوم كرة القدم والتحليل الرياضي.
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