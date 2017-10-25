جوائرها تتخطى مليون دولار.. كيف تلتحق في مبادرة "المليون مبرمج عربي"؟

القاهرة – (مصراوي):

أطلق نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم بي، محمد بن راشد، الثلاثاء، مبادرة لتمكين مليون شاب عربي من البرمجة تحت اسم " المليون مبرمج عربي".

وكتب بن راشد عبر حسابه على موقع تويتر، أن "مبادرة (المليون مبرمج عربي) هدفها تمكين الشباب العربي من تقنية العصر وأداته الأساسية .. وهي البرمجة .. لغة العصر الحديث .."، مرفقا بالتغريدة فيديو أوضح أرقاماً حول ضرورة توفير 80 مليون وظيفة بالعالم العربي بحلول عام 2020.

وذكر الفيديو أن الوظائف المتوفر مستقبلاً ستتطلب معرفة بلغات البرمجة للتركيز على عدة قطاعات من بينها الذكاء الاصطناعي الذي سيتمحور حول تعلم الآلات لاستخدام لغات البرمجة المطلوبة لإنشاء برمجيات تدعم قطاعات الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى التركيز على إنترنت الأشياء "Internet of Things" في خطوة للتقدم التكنولوجي.

ويمكن للشباب العربي الالتحاق بالمبادرة عن طريق التسجيل عبر الرابط http://www.arabcoders.ae/

وأعلن حاكم دبي جوائز للمتوفقين في البرنامج تفوق المليون دولار أمريكي.

وكان بن راشد أعلن من قبل مبادارتين الأولى كانت في تحدي القراءة، والثانية كانت عن تحدي ترجمة 11 مليون كلمة.

وأجرى بن راشد الأسبوع الفائت تغييرا ىحكوميا شهد استحداث عددا من الوزرات منها وزارة للذكاء الاصطناعي.