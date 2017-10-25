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إصابة عامل بطلق ناري بسبب خلافات سابقة بالبدرشين

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مصراوي Masrawy

إصابة عامل بطلق ناري بسبب خلافات سابقة بالبدرشين

12:38 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

إصابة عامل بطلق ناري بسبب خلافات سابقة بالبدرشين

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

أصيب عامل بطلق ناري، اليوم الأربعاء، في مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهم منطقة البدرشين.

تلقى مركز شرطة البدرشين، إشارة من إحدى المستشفيات، بوصول عامل مصاب بطلق ناري.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير المصاب قام أحد الأشخاص بإطلاق عيار ناري صوبه بسبب خلافات سابقة فيما بينهما.

حُرر محضرًا بالواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.

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