تدشين مبادرة "مدرستي قدوتي" بواحة باريس في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

دشنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مبادرة "مدرستي قدوتي وبيتي" بـ 4 مدارس في مركز باريس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الدكتور غازي البنواني لـ"مصراوي" أنه جري تدشين المبادرة في مدارس "باريس الابتدائية – باريس الإعدادية - المكس الابتدائية - المكس الإعدادية"، من خلال زراعة 160 نخلة وإجراء نظافة كاملة داخل وحول المدارس، بمشاركة من الطلاب والمعلمين لتنمية روح الانتماء لديهم والحفاظ على مدرستهم، لتكون منتجة ونموذجًا يحتذى به في المجتمع.

كان محافظة الوادي الجديد، أطلقت مبادرة "مدرستي قدوتي وبيتي" الأسبوع الماضي في مركزي الداخلة وبلاط، وجرى زراعة 200 نخلة.