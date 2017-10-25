تنفيذ محاكاة لإخلاء مبنى مدرسة في حالة الطوارئ بدمياط (صور)

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت مدرسة دمياط التجريبية المطورة، تنفيذ محاكاة لإخلاء مبنى المدرسة من الطلاب، بالتعاون مع قوات الشرطة بمديرية الأمن وفرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، ونجح الطلاب في إخلاء المبنى بشكل منظم وإخماد الحريق في أقل من دقيقتين، في حضور ياسر عمر وكيل مديرية التربية والتعليم، والعقيد يحيى زكريا من قوات الحماية المدنية.

وقال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في تصريح صحفي، إن المحاكاة التي جرت تأتي في إطار توعية الطلاب وما يجب عمله أثناء المخاطر في حالات الحرائق، إلى جانب تعلم كيفية التعامل الآمن في مثل هذه الحالات.

وأضاف سويلم، أن طلاب المدرسة بعد تدريبات مكثفة نجحوا في تنفيذ خطة الإخلاء، الأمر الذي أشاد به أعضاء لجنة الإدارة المركزية للأمن بالوزارة الذين شهدوا المحاكاة وأثارت إعجاب الحضور بالدقة في الأداء والسرعة في الإنجاز.