السجن 10 سنوات لصاحب كافتيريا بالشرقية لحيازته مخدر الهيروين

الشرقية - فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، صاحب كافتيريا بقرية شلشلمون، بالسجن 10 سنوات لحيازته مخدر الهيروين.

تعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر أكتوبر لسنة 2015، عندما تمكن الرائد عمرو علي رئيس وحدة مخدرات بلبيس، وبرفقته النقيب محمد الخطيب، من ضبط " عليش.ر. خ" صاحب كافتريا ومقيم قرية شلشمون، دائرة مركز منيا القمح، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجه على

عملائه.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، وجهت له تهمة حيازة مواد مخدرة، وأمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت

حكمها المتقدم.