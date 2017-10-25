مساعد وزير الداخلية يفاجئ خدمات محطات مترو الأنفاق

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

قام اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بجولة تفقدية لمفاجأة الخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة مترو الأنفاق (محطتي الأوبرا، والعتبة) وإدارة شرطة شركات النقل "موقف اتوبيسات الماظة" لمتابعة الحالة الأمنية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحث القوات ببذل قصارى الجهد لتحقيق الدور الإيجابي لجهاز الشرطة وإشعار المواطنين بالتواجد الأمني الفعال في إطار من الشرعية والقانون.

وأكد مساعد الوزير، على الإجراءات التأمينية لجميع المحطات وتوعية القوات بما هو منوط بهم من مهام وتبصرتهم بالتحديات الأمنية الراهنة وتنفيذ الخطط الأمنية المتماشية مع الأحداث المفاجأة والاستعداد للتعامل معها وضرورة إنفاذ القانون في إطار احترام حقوق الإنسان واستقبال أي شكوى من المواطنين والعمل على حلها وإزالتها في حينة.

وتابع اللواء قاسم حسين، تشغيل أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف على المعادن على مداخل المحطات والتأكد من صلاحيتهم وأكد على ضرورة فحص الحقائب والتنبيه بضرورة اليقظة التامة والاخطار الفوري عن أية ملاحظات في حينه.

وأكد على ضرورة مداومة مرور خبراء المفرقعات بصفه مستمرة لتعقيم المحطات بالكامل والإخطار الفوري بأية ملاحظات في حينه.