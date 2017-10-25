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وزير التعليم لأولياء الأمور: وصلتني مشكلة التقويم وأبحث الأمر

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم لأولياء الأمور: وصلتني مشكلة التقويم وأبحث الأمر

12:19 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

وزير التعليم لأولياء الأمور: وصلتني مشكلة التقويم وأبحث الأمر

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

تفاعل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع أولياء أمور "اتحاد أمهات للنهوض بالتعليم"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن التقويم التربوي الشامل واختلاف تطبيقه بين المدارس.

وقال الوزير: "وصلني منكم مشكلة التقويم واختلاف تطبيقها في المدارس، أبحث الأمر وسوف أبلغكم بما تم الاستقرار عليه".

وأضاف: "نحن نبذل كل الجهد بأدوات ضعيفة ونستجيب قدر الإمكان، أرجو أن نقدر اهتمام الوزارة بالمتابعة المستمرة وحل المشاكل بدلا من مكافأة كل جهودنا بأن يقول البعض الوزارة تتراجع لأن القرارات غير مدروسة كما حدث كثيرا".

وتابع: "في الوضع الحالي ندرس كل شيء بعناية ونحاول التواصل، ويا ريت تقدروا صعوبة تغيير الموروثات عند الكثيرين داخل المنظومة".

يذكر أن حالة من الارتباك انتابت المدارس بعد إلغاء امتحانات "الميد تيرم"، واتجه بعضها لتطبيق الامتحانات الشهرية التحريرية، كوسيلة لمنح الطلاب درجات أعمال السنة، وبعضها أجرت امتحانات "ميد تيرم" بالمخالفة لقرار الوزارة، ما أثار غضب أولياء الأمور.

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