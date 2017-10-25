الرقابة الإدارية تضبط مسؤولين بصومعة بنها لاستيلائهما على 310 أطنان قمح

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، ضبط (م.م.ح) مدير صومعة بنها، و(ع.ح.م) مسئول الأمن؛ لاستيلائهما على ٣١٠ أطنان قمح قيمتهم حوالي ١.٦ مليون جنيه.

وقالت الهيئة في بيان، إن "هذه الكمية من الأقماح السابق تخزينها أثناء إجراء الاختبارات التجريبية لتخزين القمح عن موسم ٢٠١٧ بالصومعة التي تم إنشائها حديثا ويمتلكها بنك التنمية والائتمان الزراعي وتديرها الشركة المصرية القابضة للصوامع".

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كما أعلنت الهيئة ضبط محاميين، وشقيق أحدهما؛ لاستيلائهم على ڤيلا ضخمة مقامة على أرض مساحها ٣٥٠٠ متر بالمعادي تقدر قيمتها السوقية بحوالي ١٤٠ مليون جنيه، بموجب عقود ومستندات مزورة منسوب صدورها لأحد الأجانب المقيمين بالمعادي، وتوفى منذ الستينات دون وريث له.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم واتخاذ إجراءات التحفظ على الفيلا تمهيدًا لتسليمها للدولة.