مصدر: الحكومة تُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اليوم
مصدر: الحكومة تُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اليوم
12:10 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
رئيس الوزراء
كتب - محمد غايات:
قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن رئيس الوزراء سيصدر اليوم الأربعاء، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد مراجعتها من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتنفيذ التعديلات التي طلبها مجلس الدولة.
وأضاف المصدر، في تصريحات للصحفيين، أنه تم التوافق على اللائحة من الحكومة، وتتضمن 5 أبواب تشمل عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء حوافز للمستثمرين.
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