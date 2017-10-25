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مصدر: الحكومة تُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اليوم

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مصراوي Masrawy

مصدر: تُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اليوم

12:10 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مصدر: الحكومة تُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اليوم

رئيس الوزراء

كتب - محمد غايات:

قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن رئيس الوزراء سيصدر اليوم الأربعاء، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد مراجعتها من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتنفيذ التعديلات التي طلبها مجلس الدولة.
وأضاف المصدر، في تصريحات للصحفيين، أنه تم التوافق على اللائحة من الحكومة، وتتضمن 5 أبواب تشمل عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء حوافز للمستثمرين.

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مصراوي Masrawy

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