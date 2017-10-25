الإعدام شنقًا لقاتلي صديقهما بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، لصين بمركز السنبلاوين، بالإعدام شنقًا؛ لقتلهما صديقهما وإشعال النيران به بعد الاختلاف فيما بينهم على مبالغ مالية من متحصلات عمليات السرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية رقم "10796" لسنة 2012، جنايات الإبراهيمية، ليوم 7 من شهر ديسمبر لسنة 2012، بقتل كل من "صلاح .ال." 34عامًا، ونجل عمه "عادل.م .ب "

30عامًا، مقيم السنبلاوين، "حمادة. ص. أ" عمدًا مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين عقدا النية على قتل المجني عليه؛ وذلك لوجود خلافات فيما بينهم على اقتسام مبالغ مالية حصيلة ارتكابهم وقائع سرقات بالإكراه، واستدرجا المجني عليه إلى مكان بعيد عن المارة، وتعديا عليه بآلة حادة، قاصدين قتله، ثم وضعاه بكومة قش داخل أحد الأراضي الزراعية، وأشعلا النيران فيه لإخفاء جريمتهما.

ألقت الشرطة القبض على المتهمين، وبعرضهما على النيابة العامة، وجهت لهما تهمة القتل العمد، وأمرت بإحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.