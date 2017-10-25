بالصور.. استبعاد مدرس وإحالته للمحاكمة التأديبية لاعتدائه على تلميذ بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمرت المستشارة غادة صبري بعرنجة، الوكيل العام لهيئة النيابة الإدارية ببلطيم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إحالة "ف.ع.ش"، معلم بمدرسة الشهيد رياض باليماني، للمحاكمة التأديبية، وذلك لتعديه على الطفل "السيد معتز بالله السيد الملاح"، التلميذ بالصف الثاني الابتدائي، ما أدى إلى إحداثه خللاً في أسنانه.

كما وجه المهندس راضي أمين، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، باستبعاد المدرس من عمله، وإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بإدارة بلطيم التعليمية، تحت إشراف مدير الإدارة.

كان المعتز بالله السيد الملاح، والد التلميذ، تقدم بشكوى رسمية للنيابة الإدارية ببلطيم، وسكرتير عام محافظة كفر الشيخ، متهمًا أحد المعلمين بمدرسة الشهيد رياض باليماني، التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، لتعديه على نجله، محدثًا به بعض الخلل في أسنانه.

وأكد والد التلميذ، لـ"مصراوي"، أنه فوجئ بوجود بعض آثار تعد وعلامات في عنق ابنه، وعدم استطاعته تناول الطعام، وباستفساره عن الأمر، أوضح له تعدي المدرس المذكور عليه بالضرب على وجهه، بسبب قطف نجله ثمرة ليمون من إحدى زراعات الثمار بالمدرسة.