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الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا.. والقاهرة تسجل 31

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الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا.. والقاهرة تسجل 31 الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا.. والقاهرة تسجل 31

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الداخل لتصل إلى بعض محافظات الوجه البحرى والقاهرة .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على كلا البحرين يتراوح من متر ونصف إلى مترين وحالة الرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية،أما حالة البحر الأحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن

الصغرى العظمى

القاهرة 22 31

وسط الدلتا 22 31

الإسكندرية 18 30

بلطيم 18 29

مرسى مطرح 20 22

السلوم 14 22

سيوة     15 25

بورسعيد 22 28

دمياط 19 28

العريش 16 28

رفح 15 27

الإسماعيلية 17 32

السويس 18 32

رأس سدر 18 31

نخل 9 29

نويبع 23 29

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الطور 19 29

شرم الشيخ 23 31

الغردقة 20 31

مرسى علم 20 30

الفيوم 17 31

بنى سويف 18 31

المنيا 16 32

أسيوط 14 32

سوهاج 15 32

قنا 16 32

الأقصر 17 33

أسوان 19 34

أبو سمبل 18 34

الوادى الجديد 14 33

شلاتين 24 33

أبو رماد 25 32

رأس حدربة 26 31

حلايب 27 31

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