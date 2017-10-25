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ضبط عاطل وبحوزته جداريات أثرية وإحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالأقصر وأسيوط(صور)

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل وبحوزته جداريات أثرية وإحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالأقصر وأسيوط(صور)

12:09 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تحت إشراف اللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، من ضبط عاطل بحوزته جداريات أثرية، وإحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالأقصر وأسيوط.

كانت معلومات وردت لمباحث شرطة السياحة والآثار، مفادها قيام علاء الدين محمد، وشهرته "ناصر.ح"، 40 سنة، عاطل، بالأقصر بحيازته لبعض القطع الأثرية بقصد الاتجار فيها وذلك بمنزله.

وبتقنين الإجراءات وتفتيش المنزل تم ضبط لوحة جدارية حجرية مستطيلة الشكل مدون عليها نقوش وكتابات هيروغليفية من الجانبين بطول 50/30 سم بارتفاع 30 سم، و 2 رحايه حجرية متوسطة الحجم و 2 قطعة خشبية كبيرة الحجم مزخرفة.

كما تم ضبط "عادل.ع"، 40 سنة، غواص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ومقيم إسنا، وذلك بعد ورود معلومات بقيام "عبد الناصر.م"، 43 سنة، مدرس بالاستعانة به للتنقيب عن الآثار خلسة بمنزل الأخير، وذلك أسفل المياه بقاع الحفر وبتقنين الإجراءات، تم ضبط الأول وبحوزته بدلة غطس سوداء اللون، وأنبوبة أوكسجين وجهاز تنفس وحذاء غطس والعثور على حفر مربع الشكل بأبعاد 2/2 متر وعمق 7 أمتار ينتهي بفتحة متجهة للجهة القبلية بها مياه جوفية بأسفلها.

وفي أسيوط ألقت مباحث شرطة السياحة، القبض على "طارق.م"، 42 سنة، مقيم أسيوط لقيامه بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، وعُثر داخل منزلة على حفر مربع الشكل بأبعاد 1/1متر وعمق 15متر ينتهي بسرداب من الناحية الغربية والعثور على عدد 8 إناء من الفخار مختلفة الأشكال والحجم و٣جعران أزرق اللون وعدد 4 تميمة صغيرة الحجم عليها نقوش فرعونية وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الاتجار فيها.

وأمر اللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين بالعرض على النيابة العامة تحت إشراف اللواء هشام قدري، مدير مباحث السياحة والآثار.

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