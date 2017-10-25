أولياء الأمور بالمنوفية يحتجون لرفض أبنائهم في المدارس التجريبية

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تجمع العشرات من أولياء الأمور، اليوم الأربعاء، أمام مبنى محافظة المنوفية، مطالبين بالموافقة على ضم أبنائهم للمدارس التجريبية التي رفضت إلحاقهم.

وقال المحتجون، إن ملفات أبنائهم تقدموا بها لكافة المدارس التجريبية بمدينة شبين الكوم، ولم يتم قبولها رغم القرار الوزاري الصادر في يوليو الماضي بإلزام المدارس التجريبية بقبول كل الأطفال المتقدمين بداية من سن خمس سنوات، غير أن وكيل الوزارة بالمنوفية رفض تنفيذ قرار الوزير، بداعي عدم توافر إمكانات كافية، مشيرين إلى أنهم تعهدوا بالمساهمة في تحمل نفقات تجهيز الفصول المغلقة، كما عرضوا قبول الأوراق مع عدم ذهاب الطلاب للمدرسة لحين توافر أماكن لهم، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل أمام إصرار وكيل الوزارة.

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طالب الأهالي، محافظ المنوفية بالتدخل لإنقاذ مستقبل أبنائهم المهدد، حيث أن العام سيكون أغلبهم تخطى الستة سنوات المقررة سلفا في القانون، للانضمام للمدارس التجريبية.