اتهم بسرقة «الموناليزا» وحرق لوحاته لسبب غريب.. 10 معلومات عن «بيكاسو»

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لا يزال اسمه يلقى صدى واسعا في الأوساط الفنية، فهو واحد من أبرز فناني القرن العشرين، ويرجع إليه الفضل في تأسيس الحركة التكعيبية في الفن، ولا تزال لوحاته تحقق أرقامًا قياسية بعد بيعها، إنه الرسام الإسباني "بيكاسو".



ولد بابلو رويز بلاسكو -الشهير بـ"بابلو بيكاسو"- في 25 أكتوبر عام 1881 بجنوب إسبانيا لأسرة متوسطة الحال، وكان والده خوسيه رويث يعمل أستاذا للرسم والتصوير بإحدى مدارس الرسم، وساعد بيكاسو في تلقي تدريب مثالي في الرسم والتصوير الزيتي، وكذلك شجعته والدته ماريا بيكاسو على تنمية موهبته.

أظهر بيكاسو منذ نعومة أظافره اهتماما ونبوغا في الرسم، فقرر والده إرساله إلى أكاديمية مدريد الملكية للرسم بسان فيرناندو، وأعجب بيكاسو كثيرا بالفنان اليوناني إل جريكو، حيث الرسومات الغامضة والألوان اللافتة، والتي ظهرت في أول أعمال بيكاسو.



عام 1911 انتقل بيكاسو إلى باريس، عاصمة الفن، ولكنه عانى في بداية حياته من الفقر الشديد والبرد، فكان يضطر أحيانا إلى حرق معظم لوحاته للإبقاء على الغرفة دافئة ليستطيع النوم.

اتجه بيكاسو في الفترة ما بين 1935 حتى 1959 إلى الكتابة، فأنتج أكثر من 300 قصيدة ومسرحية، منها: مسرحية "الرغبة التي أشعلها الذنب"، و"الفتيات الصغيرات الأربع"، وفي عام 1960 أسهم في بعض الأفلام، مثل فيلم "وصية أورفيوس" للمخرج الفرنسي جان كوكتو، وفيلم "لغز بيكاسو" عام 1956 إخراج هنرى جورج كلوزو.

عام 1944 ارتبط بيكاسو بطالبة تدعى "فرانسوا جيلوت"، وكانت أصغر منه بأربعين عاما، وأنجب منها ابنيه "كلود" و"بالوما"، ولكنها هجرته عام 1964، عندما أصدرت كتابا عن حياة بيكاسو بعنوان "الحياة مع بيكاسو"، والذي اتهمته فيه بسوء المعاملة والخيانات الكثيرة، فكان الكتاب ضربة قاسية لبيكاسو.

من أشهر مقولات بيكاسو: "أنا شيوعي، ولوحاتي شيوعية، لكنني إذا كنت إسكافيا -ملكيا كنت أو شيوعيا أو أي شيء آخر- فإنني لن أطرق حذائي بطريقة ما كي أظهر سياستي"، كما قال: "الفن هو الكذبة التي تجعلنا نكتشف الحقائق"، وكانت كلماته الأخيرة: "اشرب لي، اشرب لصحتي، فأنت تعرف أنه لا يمكنني الشرب أكثر من ذلك".

توفي بيكاسو في 8 أبريل عام 1973 بفرنسا أثناء تناوله العشاء مع زوجته جاكلين، والتي تزوجها عام 1961 انتقاما من فرانسوا، ودُفن بيكاسو في شاتو بالقرب من مقاطعة أيكس، ومنعت جاكلين ابنيه كلود وبالوما من حضور جنازة بيكاسو، ثم يئست من الحياة فأطلقت على نفسها الرصاص عام 1985.

وقدّم موقع "نياتوراما" الأجنبي بعضا من الحقائق التي لا يعرفها الكثيرون عن "بيكاسو" وجاء على رأسها:

1- اسم بيكاسو كاملا يتكون من 23 كلمة، فهو "بابلو دييغو خوسيه فرانسيسكو دي باولا خوان نيبوموسينو ماريا دي لوس ريميديوس سيبريانو دي لا سانتسيما ترينيداد ماتري باتريسيو كليتو رويز بيكاسو".

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2- كانت ولادة بيكاسو صعبة للغاية؛ حيث إنه كان ذا جسم نحيل جدا عندما ولد ولم يكن يصدر أي صوت، وهو ما جعل المولّدة تعتقد أنه ولد ميتا؛ إلا أن عمه "دون سلفادور" أنقذه عندما أخرج دخان سيجارته في وجه الطفل ليصيح بيكاسو.

3- كانت أول كلمة ينطقها الرسام الإسباني، هي piz، والتي تعني بالإسبانية "قلم رصاص"، أي أنه ولد فنانا.



4- رسم بيكاسو أولى لوحاته عندما كان عمره 9 سنوات فقط، وسماها Le picador، والتي يظهر فيها رجلا يمتطي حصانا.

5- بعد دراسته الفن؛ كانت هذه أول لوحة حقيقية يبدع فيها بيكاسو عندما كان عمره 15 عاما فقط، وهي لوحة لوالده وأمه وأخته الصغيرة في الكنيسة.

6- بيكاسو كان طالبا مشاغبا وسيئا، حتى إن أصدقاءه كانوا يسبقونه في الدراسة بست سنوات كاملة.

7- تولى بيكاسو أول وظيفة له في باريس مع تاجر لبيع اللوحات، وكان يتقاضى 150 فرانكا شهريا، أي ما يعادل 750 دولارا أمريكيا في أيامنا الحالية.

8- اتهم "بيكاسو" بسرقة لوحة "الموناليزا" الشهيرة للفنان الإيطالي ليوناردو دافينشي؛ إلا أنه في الحقيقة لم يسرقها، ولكن بعد سرقة اللوحة عام 1911 من متحف اللوفر اتهم الشاعر "غيوم أبولينير" بيكاسو بسرقتها؛ إلا أن الشرطة برأت بيكاسو.

9- اشتهر بيكاسو بأنه زير نساء؛ حيث وقع في الحب مع العديد والعديد من الفتيات، وتزوج كثيرا، فكانت فرناند أوليفييه حبه الأول، وتعرف كذلك على "مارسيل همبرت" و"غابي ليسبيانس" و"أولجا خوخلوفا"، وهي أولى زوجاته، وكذلك "ماري تيريز والتر"، والتي أحبها وهي في عمر 17 فقط بينما كان عمرها 46 عاما، كما أحب كذلك "دورا مار" والتي كانت في الـ29 من عمرها بينما كان هو في الـ55، وعندما التقى بـ"فرانسواز جيلوت" كان عمرها 21 بينما كان هو في الـ61 من عمره، وكانت "جاكلين روك" زوجته الثانية، وكانت في عمر الـ27 بينما كان هو في الـ79!

10- سيارة بيكاسو؛ هي في الحقيقة ليست سيارته، ولكن في عام 2014 قضى الميكانيكي الإنجليزي "أندي سوندرز"، ستة أشهر كاملة في تحويل سيارته الـ"سيتروين 2 سي في" إلى سيارة مستوحاة من المكعبات التي استخدمها بيكاسو في لوحاته.