محافظ الأقصر يخصص قطعة أرض لإنشاء وحدة مسطحات مائية بأرمنت
محافظ الأقصر يخصص قطعة أرض لإنشاء وحدة مسطحات مائية بأرمنت
12:09 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
محافظ الأقصر محمد بدر
الأقصر - محمد محروس:
وافق محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الأربعاء، على الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع الصرف الصحي بمنطقة البغدادي التابعة لمركز البياضية شمال الأقصر.
كما قرر محافظ الأقصر، بحسب بيان صحفي، استصدار قرار التخصيص لقطعة أرض بمركز أرمنت لإنشاء وحدة مسطحات مائية جديدة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. محافظ الأقصر يناقش سُبل تفعيل لجان حماية الطفل
-
الأقصر| وزير الثقافة ونظيره التونسي يقفان دقيقة حدادًا على شهداء الواحات
-
محافظ الأقصر يوجه بإزالة التعديات على مخرات السيول
-
العثور على شاهد قبر من العصر القبطي في طريق الكباش بالأقصر
إعلان
إعلان