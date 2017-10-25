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محافظ الأقصر يخصص قطعة أرض لإنشاء وحدة مسطحات مائية بأرمنت

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يخصص قطعة أرض لإنشاء وحدة مسطحات مائية بأرمنت

12:09 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

محافظ الأقصر يخصص قطعة أرض لإنشاء وحدة مسطحات مائية بأرمنت

محافظ الأقصر محمد بدر

الأقصر - محمد محروس:

وافق محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الأربعاء، على الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع الصرف الصحي بمنطقة البغدادي التابعة لمركز البياضية شمال الأقصر.

كما قرر محافظ الأقصر، بحسب بيان صحفي، استصدار قرار التخصيص لقطعة أرض بمركز أرمنت لإنشاء وحدة مسطحات مائية جديدة.

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