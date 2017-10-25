محافظ الأقصر يخصص قطعة أرض لإنشاء وحدة مسطحات مائية بأرمنت

الأقصر - محمد محروس:

وافق محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الأربعاء، على الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع الصرف الصحي بمنطقة البغدادي التابعة لمركز البياضية شمال الأقصر.

كما قرر محافظ الأقصر، بحسب بيان صحفي، استصدار قرار التخصيص لقطعة أرض بمركز أرمنت لإنشاء وحدة مسطحات مائية جديدة.