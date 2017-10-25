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رئيس وزراء إسبانيا يأمل في عدم استمرار تدخل مدريد في شئون كتالونيا طويلا

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء إسبانيا يأمل في عدم استمرار تدخل مدريد في شئون كتالونيا طويلا

12:05 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

رئيس وزراء إسبانيا يأمل في عدم استمرار تدخل مدريد في شئون كتالونيا طويلا

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي

مدريد- (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، اليوم الأربعاء، إن خطط الرامية إلى السيطرة غير المسبوقة على الشئون الأساسية لإقليم "كتالونيا" فضلا عن وقف توجه الإقليم إلى الاستقلال يعد أمرا استثنائيا، معربا عن أمله في ألا يستمر طويلا.

وأضاف راخوي -أمام البرلمان الإسباني- أن تطبيق المادة 155 من الدستور يعد "الرد الوحيد الممكن" من أجل استعادة شرعية إقليم "كتالونيا" التي تم المساس بها من خلال خطوة رئيس حكومة الإقليم كارليس بويجديمونت للاستقلال.

وأعرب راخوي عن أمله -حسبما ذكرت "إيه بي سي" الأمريكية- في اتخاذ إجراءات محددة، من بينها إقالة حكومة بويجديمونت وتقليص سلطات البرلمان الكتالوني لفترة قصيرة من الوقت..مشيرا إلى أنه يجب أن ينتهي هذا الأمر عن طريق إجراء انتخابات إقليمية في أسرع وقت ممكن ، ولكن بعد استعادة القانون والنظام.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الإسباني على هذه الإجراءات بعد غد الجمعة.

هذا المحتوى من

Asha

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