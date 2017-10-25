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مطار القاهرة يمنع مدرس فرنسي من دخول البلاد

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مصراوي Masrawy

مطار القاهرة يمنع مدرس فرنسي من دخول البلاد

12:07 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مطار القاهرة يمنع مدرس فرنسي من دخول البلاد

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد
رفضت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، دخول معلم بالمدرسة الفرنسية في الخرطوم للبلاد، بعد وصوله للسياحة بجواز سفر فرنسي رسمي، دون تأشيرة دخول مسبقة كما تقضي القواعد المعمول بها؛ تنفيذًا مبدأ المعاملة بالمثل.
وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، تبين وجود كريستوف فيلون معلم بالمدرسة الفرنسية بالخرطوم، ويحمل جواز سفر فرنسي رسمي دون تأشيرة دخول مسبقة .
وأضافت المصادر، أنه تم الاتصال بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم لشئون الجوازات، والذي طلب تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل، ومنع دخول المدرس للبلاد.

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