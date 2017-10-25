"تعليم القاهرة": فتح باب التسكين الأخير لرياض الأطفال وفقًا للرغبات المتاحة
"تعليم القاهرة": فتح باب التسكين الأخير لرياض الأطفال وفقًا للرغبات المتاحة
12:02 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
فريدة مجاهد مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
كتبت-ياسمين محمد:
قالت فريدة مجاهد، مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم فتح باب التسكين الأخير لرياض الأطفال على موقع المديرية، منذ أمس الثلاثاء، ولمدة 15 يومًا، لاختيار رغبة من الرغبات المتاحة.
وطالبت مجاهد، في تصريحات اليوم الأربعاء، أولياء أمور الأطفال الراغبين في الالتحاق بالمدارس الرسمية "التجريبية"، الدخول على موقع المديرية واتباع التعليمية، لاختيار الرغبة المتاحة، مشيرة إلى أنه سيتم قبول جميع الأطفال البالغ أعمارهم 5 سنوات فأكثر في الأول من أكتوبر.
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