صحيفة سعودية: نيوم هو مشروع القرن الواحد والعشرين

الرياض – (أ ش أ):

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع "نيوم" الاقتصادي، وهو مشروع طموح يندرج في إطار رؤية 2030 .

وعنونت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها (مشروع القرن) حول الإعلان عن إطلاق مشروع "نيوم" وجهة المستقبل، لصندوق الاستثمارات العامة والذي سيركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارات الإنسانية، يتم دعمها بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة من قبل المملكة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، وتمتاز منطقة المشروع بموقع استراتيجي على مساحة 26500 كم2 تطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، هذا المشروع الضخم غير المسبوق يتميز بالموقع الجغرافي المهم ويعمل على ربط قارات العالم بعضها ببعض.

وقالت الصحيفة: إن مشروع بهذا الحجم وبتلك الاستثمارات الهائلة لابد وأن يكون نتاج تخطيط ودراسة مستفيضة أدت إلى الإعلان عنه، لم يكن وليد الصدفة ولا حتى مجرد فكرة طموحة تستشرف المستقبل، بل هو جاء كنقلة نوعية تقارب فيها العزم والطموح والإرادة الحقيقية فكان نتاجها مشروعاً يؤسس ليس لجيل واحد في المستقبل إنما يمتد أثره إلى أجيال كثيرة مقبلة بإذن الله.

وأضافت: مشروع "نيوم" ليس مشروعاً اقتصادياً استثمارياً فحسب إنما هو مشروع القرن الواحد والعشرين بكل التفاصيل والطموحات والمعاني، مشروع بفكر جديد مستنير غير مسبوق، فكر غير تقليدي في التقدم نحو الأمام بكل قدرة واقتدار، هذا المشروع يعطي فكرة عما ستكون عليه بلادنا في المستقبل ليس البعيد وإنما في المستقبل القريب والمتوسط، سنختصر سنوات طويلة من الفكر التقليدي الذي لم يعد يتناسب مع لغة العصر الذي نعيش فيه.

وختمت قائلة:لن نتخلى عن ثوابتنا ولن نحيد عنها ولكن أيضاً علينا أن نكون منفتحين على العالم الذي نحن بالفعل عضو مهم وفاعل في صناعة قراره السياسي والاقتصادي، وأن نكون متوائمين معه نأخذ منه ونعطيه ونثبت له قدراتنا على الابتكار والتخطيط والتنفيذ.