المشدد 7 سنوات لعامل شرع في قتل صاحب سنترال بالشرابية

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة الشروع في قتل "طارق. ف" صاحب سنترال بالشرابية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الدقن، بعضوية المستشارين جابر المراغى، والسعيد محمود وسكرتارية رجب شعبان.

كشفت التحقيقات فى القضية رقم2743 لسنة 2013 قسم شرطة الشرابية. عن نشوب مشاجر بين المتهم "محمد. ع" عامل، وصاحب سنترال بسبب خلاف على تجديد عقد "السنترال" فرفض المجني عليه، فأطلق المتهم ناحيته طلقات من سلاح "خرطوش" تسبب في إصابته بالصدر والقدم، وتم إسعافه وتمكن الأهالي من القبض على المتهم وتسليمه للشرطة.

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وحيازته للسلاح الناري، وأنه ارتكب جريمته لرفض المجني عليه تجديد عقد "محل السنترال" له وكذلك خلافات الجيرة بينهما.