عمر خيرت "يعزف في حب الوطن".. السبت والأحد بجامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

تقيم جامعة القاهرة يومي الجمعة والأحد المقبلين، على التوالي، حفلين فنيين للموسيقار عمر خيرت، في السادسة مساءً بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ويقام الحفلان تحت شعار "عمر خيرت يعزف في حب الوطن"، وتخصص تبرعات الحفلين لصالح الشهداء.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أعلنت فتح باب الحجز على موقع الجامعة اليوم مجانًا للطلاب لحفل يوم الأحد بدلاً من يوم السبت.

كانت جامعة القاهرة استضافت الموسيقار عمر خيرت، في ختام الموسم الثقافي العام الماضي.