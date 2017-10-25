بالصور.. إزالة 13 حالة تعد على الأرض الزراعية بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح شريف حسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية نجع حمودة التابع لمجلس قروية سفلاق، وجرى إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2250 مترًا، وذلك بالاشتراك مع قوات الأمن وحماية الأراضي.