ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ومخدرات بالشرقية
ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ومخدرات بالشرقية
11:36 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017
ارشيفية
الشرقية – فاطمة الديب:
ألقت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على 9 من العناصر الإجرامية التي تتروّج المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري لحماية تجارتهم غير المشروعة.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 9 من العناصر الإجرامية والمسجلة خطر، أثناء ترويجهم كمية من المواد المخدرة وبحوزتهم
أسلحة نارية.
تحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات
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