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ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ومخدرات بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ومخدرات بالشرقية

11:36 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ومخدرات بالشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على 9 من العناصر الإجرامية التي تتروّج المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري لحماية تجارتهم غير المشروعة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 9 من العناصر الإجرامية والمسجلة خطر، أثناء ترويجهم كمية من المواد المخدرة وبحوزتهم

أسلحة نارية.

تحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات

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