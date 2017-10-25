ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ومخدرات بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على 9 من العناصر الإجرامية التي تتروّج المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري لحماية تجارتهم غير المشروعة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 9 من العناصر الإجرامية والمسجلة خطر، أثناء ترويجهم كمية من المواد المخدرة وبحوزتهم

أسلحة نارية.

تحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات