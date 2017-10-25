مدرس الأقصر يستعين بغواص مجاري لاستخراج أثار (صور)

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كتبت: أماني خيري

نجحت وحدة شرطة السياحة والأثار بالأقصر، من إحباط محاولة مدرس وغواص في التنقيب عن الأثار أسفل منزل الأول.

وكانت وردت معلومات للنقيب محمد عبدالعزيز رئيس مباحث السياحة والأثار، تفيد قيام مدرس بالتنقيب عن الأثار بمنزله باستخدام "غواص" لوجود مياه جوفية داخل الحفرة، وتم إخطار العقيد محمد أبو عايد مفتش مباحث منطقة جنوب الصعيد، وتشكلت قوة أمنية برئاسة رئيس المباحث وقام بمداهمة منزل المتهم محمد. ح، مدرس، 43سنة، مقيم بالشغب بمركز إسنا، وتبين عدم وجوده بالمنزل، فيما عثر على حفرة بعمق 7 أمتار مربعة الشكل، وتم ضبط المدعو "عادل. ع"، 40سنة، يعمل غواص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

كما تم ضبط أدوات الحفر والغطس، وهي عبارة عن "بدلة غطس كاملة، أسطوانة أكسجين بجهاز تنفس، وعداد لقياس الهواء والعمق، وأيضا موتور مياه لرفعها".

وبضبط المتهم الأول، أقر بأن أحد المشايخ نصحه بذبح طفل على الحفرة: "الحاجة مش عايزة تطلع والعفريت بيقول احفر تحت الأرض وادبح عيل"، ولكنه رفض وأحضر الغواص.