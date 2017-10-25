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«تموين أسوان» تحبط محاولة تهريب 3 أطنان دقيق للسوق السوداء

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«تموين أسوان» تحبط محاولة تهريب 3 أطنان دقيق للسوق السوداء «تموين أسوان» تحبط محاولة تهريب 3 أطنان دقيق للسوق السوداء

التحرير

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تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بأسوان، من إحباط ترويج كمية كبيرة من الدقيق المدعم، قبل تهريبها إلى الأسواق بدائرة مركز كوم أمبو وسط المحافظة.

دقيق مهرب

كان اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من العقيد مدير مباحث بأسوان، يفيد بتجميع صاحب مطحنة دقيق بلدي يُدعى "نجار. خ 35 سنة"، كمية كبيرة من الدقيق المدعم الخاص بالمخابز قبل تهريبها إلى الأسواق.

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على الفور تم توجيه قوة أمنية شارك فيها وحدة مباحث تموين كوم أمبو بالتنسيق مع مباحث تموين أسوان، حيث تم مداهمة الموقع الخاص بالمطحن، وضبط (3) أطنان من الدقيق المدعم الخاص بالمخابز البلدية وعدد (3) أجولة ردة ناعمة بإجمالي وزن (45) كيلو جرام، وتبين قيام صاحبها بتجميعها بغرض طرحها للبيع فى السوق السوداء.

دقيق مهرب1

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التحرير

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