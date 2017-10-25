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إيران تعيد فتح منفذ حدودي مع إقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

إيران تعيد فتح منفذ حدودي مع إقليم كردستان

11:33 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

إيران تعيد فتح منفذ حدودي مع إقليم كردستان

إيران

طهران/أربيل - (د ب أ):

أعلنت مصادر إيرانية وكردية أن السلطات الإيرانية أعادت اليوم الأربعاء فتح منفذ باشماق الحدودي مع إقليم كردستان شمالي العراق.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن القنصلية الإيرانية في مدينة أربيل أن "منفذ باشماق مريوان الحدودي مع محافظة السليمانية سيتم استئناف نشاطاته العادية ابتداء من صباح اليوم الأربعاء، وبذلك سيتم العبور المتبادل للمسافرين وإجراء جميع العمليات الجمركية".

وأضاف البيان: "بخصوص افتتاح باقي المنافذ الحدودية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق، فإن أي قرار لم يُتخذ حتى الآن بشأن ذلك".

ونقلت " رووداو" الإعلامية الكردية عن مدير الجمارك في كردستان سامال عبد الرحمن تأكيده أنه تم فتح المنفذ، بعد إغلاق دام لـ 15 يوما.

وأغلقت السلطات الإيرانية منتصف أكتوبر الجاري المعابر البرية المشتركة مع إقليم كردستان بعد إجراء الإقليم استفتاء للاستقلال عن العراق.

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