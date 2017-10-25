الكويت: حكم قضائي برفض دعوى إلغاء زيادة الرسوم على الوافدين

الكويت – (أ ش أ):

قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية الكويتية في جلستها اليوم الأربعاء برفض الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد وزارة الصحة الكويتية لإلغاء قرارها بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين.

وترافعت في الدعوى عن وزارة الصحة إدارة الفتوى والتشريع التي طالبت برفض الدعوى وقدمت مذكرة بالدفاع والأسباب.

ونظرت المحكمة الكلية في هذه الدعوى في شهر أغسطس الماضي وبعدها قررت في الرابع من شهر أكتوبر الجاري حجز الدعوى للنطق بالحكم اليوم .

وكانت وزارة الصحة الكويتية أرجعت قرارها بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين في الكويت إلى التكاليف الباهظة عليها في تقديم الرعاية الصحية لناحية العمليات والأجهزة الطبية والأدوية والمختبرات والمواد الطبية المستخدمة وبما يتماشى مع الارتفاع العالمي في أسعار الأدوية والتقنيات الطبية الحديثة.

يذكر أن قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين لمختلف الخدامات التى تقدم لهم سواء للكشف او اعطاء الدواء او العيادات التخصصية ومراجعة الاطباء للمتابعة دخل حيز التنفيذ مطلع شهر أكتوبر الجاري علما أنه لا يشمل الحالات الطارئة والحرجة .