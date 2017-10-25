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محافظ القليوبية يناقش خطة إحلال وتجديد مشروعات المياه والصرف الصحي

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يناقش خطة إحلال وتجديد مشروعات المياه والصرف الصحي

11:25 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

محافظ القليوبية يناقش خطة إحلال وتجديد مشروعات المياه والصرف الصحي

محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة خطة المحافظة لإحلال وتجديد مشروعات المياه والصرف الصحي، بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحي، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، والمخصص لها مبلغ 108 مليون جنيه على مستوى مدن المحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش عشماوي، استكمال مشروعات مياه الشرب بالمحافظة، وهي استكمال إحلال وتجديد عدد 4 محطات مرشحة 120لتر/ثانية بمركز شبين القناطر، وعدد 2 محطات مرشحة 30لتر/ثانية (الوكلاء - كفر الشوبك)، ومحطة المياه المرشحة بالقناطر الخيرية 800 ل\ث، ومحطة مياه باسوس المرشحة، ومحطة المياه المرشحة بالعبادلة 800 ل\ث، وطلمبات رفع مياه فرع مدينة بنها، وآبار ارتوازى بفرع شبين القناطر – الخانكة، وىبار ارتوازي وتوريد وتركيب وحدات أعماق بفرع طوخ – قليوب، وعدد 6 خزان مياه علوى فرع (طوخ)، وعدد 6 خزان مياه علوى فرع (شبين القناطر).

كما ناقش إحلال وتجديد المشروعات الجديدة في قطاع مياه الشرب، وهي إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه بلاستيك فرع شبين القناطر، وجنوب الخانكة، ومدينة بنها، ومركز بنها، وفرع كفر شكر، والقناطر الخيرية، وشمال الخانكة ثم طوخ.

وأضاف عشماوي، أنه جاري إحلال وتجديد وإعادة تأهيل وتشغيل محطة الرفع الحلزونية بالخصوص، وتشغيل المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي - فرع طوخ، ومحطة رفع أبو زعبل الرئيسية بفرع شمال الخانكة، ومحطة رفع رقم (2) بفرع شمال بالخانكة، ومحطات رفع صرف صحى مركز بنها - مركز طوخ، ومحطات رفع صرف صحي مركز القناطر الخيرية - شبين القناطر، ومحطة صرف مدينة بنها - ومحطة معالجة مدينة قها.

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