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بالصور.. استبعاد مدرس وإحالته للمحاكمة التأديبية لتعديه على تلميذ بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. استبعاد مدرس وإحالته للمحاكمة التأديبية لتعديه على تلميذ بكفر الشيخ

11:21 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمرت المستشارة غادة صبري بعرنجة، الوكيل العام لهيئة النيابة الإدارية ببلطيم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إحالة "ف.ع.ش"، معلم بمدرسة الشهيد رياض باليماني، للمحاكمة التأديبية، وذلك لتعديه على الطفل "السيد معتز بالله السيد الملاح"، التلميذ بالصف الثاني الابتدائي بتلك المدرسة، ما أدى إلى إحداثه خللاً في أسنانه.

كما وجه المهندس راضي أمين، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، باستبعاد هذا المدرس من عمله، وإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بإدارة بلطيم التعليمية، تحت إشراف مدير الإدارة.

كان المعتز بالله السيد الملاح، والد التلميذ، تقدم بشكوى رسمية للنيابة الإدارية ببلطيم، وسكرتير عام محافظة كفر الشيخ، متهمًا أحد المعلمين بمدرسة الشهيد رياض باليماني، التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، لتعديه على نجله، محدثًا به بعض الخلل في أسنانه.

وأكد والد التلميذ، لـ"مصراوي"، أنه فوجئ بوجود بعض آثار تعد وعلامات في عنق ابنه، وعدم استطاعته تناول الطعام، وباستفساره عن الأمر، أوضح له تعدي المدرس المذكور عليه بالضرب على وجهه، بسبب قطف نجله ثمرة ليمون من إحدى زراعات الثمار بالمدرسة.

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مصراوي Masrawy

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