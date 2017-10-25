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مجلس جامعة الأزهر يكرم الثاني على مسابقة تحدي القراءة العربي

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مصراوي Masrawy

مجلس جامعة الأزهر يكرم الثاني على مسابقة تحدي القراءة العربي

11:38 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مجلس جامعة الأزهر يكرم الثاني على مسابقة تحدي القراءة العربي

مجلس جامعة الأزهر

كتب ــ محمود مصطفى:

كرم مجلس جامعة الأزهر،اليوم الأربعاء، الطالب شريف سيد مصطفى الحاصل على المركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة العربي التي عقدت في دولة الإمارات.

وناشد شريف مصطفي، رئيس جامعة الأزهر، بمساعدته في دراسة الطب بالخارج، لتحقيق حلمه بالتخصص في جراحة المخ والأعصاب، كما وعد رئيس الجامعة بالحصول على جائزة نوبل في الطب، حيث أنه يدرس بالسنة الأولى بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بأسيوط.

كان مجلس جامعة الأزهر، قد بدأ اجتماعه الشهري صباح اليوم الأربعاء، بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة حدادا على شهداء حادث الواحات.

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مصراوي Masrawy

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