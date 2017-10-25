بدء اجتماع مجلس جامعة الأزهر بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواحات
بدء اجتماع مجلس جامعة الأزهر بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواحات
11:31 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017
اجتماع مجلس جامعة الأزهر
كتب ــ محمود مصطفى:
بدأ مجلس جامعة الأزهر، اجتماعه الشهري صباح اليوم الأربعاء، بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء حادث الواحات الإرهابي، وقراءة الفاتحة.
وأعلن مجلس جامعة الأزهر، دعمه الكامل للقوات المسلحة ووزارة الداخلية فى حربهم ضد الإرهاب، ومساندته الكاملة لهم، معربا عن استنكاره من استهداف الإرهابيين لهم.
كان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، زار مصابي حادث الواحات بمستشفى الشرطة أمس الثلاثاء، لدعمهم وتقديم الشكر لهم.
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