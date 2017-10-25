رئيسة موريشيوس تغادر القاهرة بعد حضور مؤتمر "صاحبات الأعمال"

كتب - طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أمينة غريب فقيم رئيسة موريشيوس، عقب زيارة لمصر استغرقت 3 أيام، شاركت خلالها في المؤتمر العالمي لصاحبات الأعمال والمهن، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 73 دولة .

وزارت رئيس جمهورية موريشيوس متحف مركب خوفو الأولى، وبانوراما أهرامات الجيزة، واستمتعت لشرح من الأثري أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، عن اكتشاف المركب، وتجميعها بموقع اكتشافها، ثم قامت بجولة ببانوراما أهرامات الجيزة .

وأعربت رئيس جمهوية موريشيوس، عن سعادتها بزيارتها لبانوراما أهرامات الجيزة، ومركب الملك خوفو، وأكدت أنها ستزور هذه المنطقة الأثرية التاريخية مرة أخرى، في وقت قريب، هىيوأسرتها.