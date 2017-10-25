أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيسة موريشيوس تغادر القاهرة بعد حضور مؤتمر "صاحبات الأعمال"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيسة موريشيوس تغادر القاهرة بعد حضور مؤتمر "صاحبات الأعمال"

11:30 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أمينة غريب فقيم رئيسة موريشيوس

كتب - طه عبيد:
غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أمينة غريب فقيم رئيسة موريشيوس، عقب زيارة لمصر استغرقت 3 أيام، شاركت خلالها في المؤتمر العالمي لصاحبات الأعمال والمهن، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، بمشاركة 73 دولة .
وزارت رئيس جمهورية موريشيوس متحف مركب خوفو الأولى، وبانوراما أهرامات الجيزة، واستمتعت لشرح من الأثري أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، عن اكتشاف المركب، وتجميعها بموقع اكتشافها، ثم قامت بجولة ببانوراما أهرامات الجيزة .
وأعربت رئيس جمهوية موريشيوس، عن سعادتها بزيارتها لبانوراما أهرامات الجيزة، ومركب الملك خوفو، وأكدت أنها ستزور هذه المنطقة الأثرية التاريخية مرة أخرى، في وقت قريب، هىيوأسرتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيسة موريشيوس تصل القاهرة

    أخبار

  • وزير الطيران المدني يغادر إلى غانا

    أخبار

  • بالصور.. أجمل امرأة في الكون تصل القاهرة

    أخبار

  • السيسي يغادر إلى فرنسا ويلتقي ماكرون الثلاثاء

    أخبار

إعلان

24146f9026.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"